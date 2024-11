Vuçiq pyetet për rrezikun real të një lufte me Kosovën: Më ktheve në të kaluarën Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, është pyetur nga Hardtalk i BBC-së, nëse ekziston një rrezik real për një luftë mes Serbisë dhe Kosovës. Mbi këtë çështje, ai është shprehur se nuk po provokojnë askënd dhe nuk do ta bëjnë tutje. Ndër tjera, pavarësisht tensioneve mes dy vendeve, ai pretendon marrëdhënie normale me të gjithë në…