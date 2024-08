Vrasja në Vranjevc flet miku i viktimës: Ka qenë shumë i kujdesshëm për familje, asnjëherë s’ka përmend ndonjë problem

Një ngjarje e rëndë tronditi “Kodrën e Trimave“ në Prishtinë natën e mbrëmshme.

Një burrë humbi jetën si shkak i të shtënave me armë zjarri në drejtim të tij.

Situata u bë edhe më e rëndë pasi në rast të përfshirë ishin nga familja e njëjtë, saktësisht dorasja ishte kunata e të vrarit.

Në lidhje me këtë rast nga Prokuroria Themelore në Prishtinë bën të ditur se tashmë janë duke u kryer hetimet ndërsa e dyshuara është vetë dorëzuar. Po ashtu u theksua se motiv për këtë vrasje sipas hetimeve të para dyshohet se ishin disa probleme familjare.

Kurse nga Policia e Kosovës u theksua se në vendin e ngjarjes u gjetën 10 gëzhoja që dyshohet se u përdorën duke shtënë në drejtim të viktimës. Viktima dhe e dyshuara në këtë rast theksohet se kishin jetuar në të njëjtën shtëpi, por me hyrje të ndara.

“Nga hetimet preliminare, dyshohet se motivi i kryerjes së këtij akti janë problemet familjare, megjithatë rezultatet nga hetimi do t’i sqarojnë te gjitha rrethanat e këtij rasti“, ka thënë Laureta Ulaj, zëdhënëse e Prokurorisë Themelore në Prishtinë.

Rreth rastit, redaksia e lajmi.net ka kontaktuar edhe me persona që e kanë njohur nga afër tashmë viktimën, 60 vjeçarin, Xhevdet Millaku.

Bashkëpunëtori i tij Mul Desku, në një përgjigje përmes telefonit për lajmi.net ka thënë se Millakun e ka njohur qe më shumë se 14 vite.

“Xhevdet Millakun e njohim qe 14 vite, jashtë punës edhe më shumë por si bashkëpunëtorë qe 14 vite“, tha Desku.

Ai u shpreh se nuk e di se si ka rrjedhur rasti, mirëpo e ka përshkruar shumë shkurtër Millakun dhe figurën e tij.

“Nuk e dimë se qysh ka ndodh ngjarja, por, sa i përket sjelljes, mirësjelljes dhe angazhimit të tij, përkushtimit, kujdesit dhe përgjegjësisë së tij që e ka treguar në punë, është për çdo lëvdatë. Rrallë ka aso njeriu që e kryen punën me aq profesionalizëm. Sa i përket raportit, ka qenë shumë i afër me bashkëpunëtorë, me punë, me të gjitha ka qenë në nivel”, është shprehur Desku.

Ndër të tjera, ai nuk e la pa e përmendur edhe raportin e viktimës me familjen, duke thënë se kanë pasur çdo herë vetëm bindje e mendim pozitiv.

“Ka qenë shumë i kujdesshëm, i interesuar për familjen, diçka e jashtëzakonshme. Kurrë nuk kemi ndëgju për diçka që ka mund me e pas ndonjë problem, asnjëherë nuk e ka përmend. Gjithmonë bisedat tona kanë qenë për kujdesin që e ka tregu për familjen“, përfundoi ai.

Gjithashtu Desku kishte treguar se viktima nuk kishte pasur fëmijë të tij, por se për fëmijët e vëllait ishte përkujdesur jashtë mase. Madje ai tha se fëmijët sot kanë qenë duke qarë për të. Ndërkaq duhet përkujtuar që se Millakut lamtumira e fundit i është dhënë sot në varrezat në lagjen Arbëria në orën 17:00.

Raste të shumta të vrasjeve në Kosovë pati gjatë muajve të fundit. Ndryshe dy rastet e fundit ishin shumë tragjike, si vrasja që ndodhi në Bibaj të Ferizajt që po ashtu theksohet të kishin qenë motive të problemeve familjare, si dhe kjo e mbrëmshmja në Prishtinë. Në lidhje me përdorimin e armëve të zjarri nga organet kompetente vazhdimisht është bërë thirrje që ato të mos përdoren dhe që të ketë kujdes të shtuar ndaj tyre./Lajmi.net