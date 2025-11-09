Voton Glauk Konjufca Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca ka shfrytëzuar të drejtën e votës në Qendrën e Votimit në Fakultetin Ekonomik. Lajme 09/11/2025 11:44 Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca ka shfrytëzuar të drejtën e votës në Qendrën e Votimit në Fakultetin Ekonomik. Artikuj të ngjashëm November 9, 2025 KPM-ja fton mediat të respektohet heshtja zgjedhore Lajme të fundit KPM-ja fton mediat të respektohet heshtja zgjedhore Voton Përparim Rama Xhelal Sveçles i del punë me njeriun e... Incident në Lummadh të Vushtrrisë, dyshohet për presion...