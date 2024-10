Von der Leyen viziton Ballkanin, të mërkurën vjen në Shqipëri Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, do të nisë një tur në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, me fokus integrimin e vendeve në Bashkimin Europian. Ndalesa e parë e saj do jetë në Shqipëri ku mbërrin të mërkurën. Takimin e parë zyrtarja e lartë e BE-së e zhvillon me kryeministrin Edi Rama, ndërsa…