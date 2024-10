Von der Leyen vazhdon vizitat në rajon, nesër në Kosovë Kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, sot do të vizitojë Sarajevën ku do të takohet me anëtarët e Presidencës së Bosnjës dhe Hercegovinës. Për ditën e sotme është paralajmëruar takimi i Kryetares së Këshillit të Ministrave, Borjana Krishto dhe Presidentit Leyen. Në kuadër të vizitës së saj dyditore në Bosnje dhe Hercegovinë, Leyen…