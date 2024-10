Von der Leyen pas takimit me Kurtin: Të punojmë për të ardhmen evropiane të Kosovës

Pas takimit në një postim në “X”, ajo ka uruar Kurtitn për sukseset mbresëlënëse ekonomike të këtyre viteve të fundit.

Ndërsa ka thënë që le të vazhdojmë të punojmë së bashku për të ardhmen e Kosovës.

“Faleminderit për një pritje të ngrohtë dhe një diskutim të thellë, @albinkurti. Urime për sukseset mbresëlënëse ekonomike të këtyre viteve të fundit. Jemi krenarë që ju mbështesim. Le të vazhdojmë të punojmë së bashku hap pas hapi për të ardhmen evropiane të Kosovës”, ka shkruar ajo.

Thanks for a warm welcome and an insightful discussion, @albinkurti.

Congratulations on your impressive economic successes of these past years.

We are proud to support you.

Let us continue to work together step by step on Kosovo's European future.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 26, 2024