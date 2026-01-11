Vidhen rreth 125 euro në një objekt fetar në veri të Mitrovicës – Arrestohen dy të dyshuar, njëri nga ta i mitur
Një vjedhje ka ndodhur dje rreth orës 15:30, në një objekt fetar në rrugën “Qeta e Minatorëve” në Mitrovicë të Veriut. Persona të panjohur kanë depërtuar dhe kanë vjedhur rreth 125 euro. Rasti është iniciuar si “vjedhje e rëndë”, ndërsa sot në rrugën “Kral Petri” në Mitrovicë të Veriut, janë arrestuar dy persona. Pas arrestimit,…
Një vjedhje ka ndodhur dje rreth orës 15:30, në një objekt fetar në rrugën “Qeta e Minatorëve” në Mitrovicë të Veriut.
Persona të panjohur kanë depërtuar dhe kanë vjedhur rreth 125 euro.
Rasti është iniciuar si “vjedhje e rëndë”, ndërsa sot në rrugën “Kral Petri” në Mitrovicë të Veriut, janë arrestuar dy persona.
Pas arrestimit, personat e dyshuar janë intervistuar dhe te njejtit e kane pranuar se kane kryer vepren ne fjal. Me vendim të Prokurorit të Shtetit, është caktuar masa e ndalimit:
- M.S. (2007) – ndalim për 48 orë
- D.R. (2008) – i mitur, ndalim për 24 orë
Të dy personat e arrestuar janë shtetas të Republikës së Serbisë, me vendbanim në Mitrovicë të Veriut.
“Policia e Kosovës falënderon qytetarët për bashkëpunimin dhe informacionet e ofruara, dhe i fton ata që të raportojnë çdo rast të dyshimtë, pasi vetëm përmes bashkëpunimit me qytetarët mund të parandalohet dhe luftohet kriminaliteti”, thuhet në njoftimin e Policisë. /Lajmi.net/
