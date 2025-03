Vetëvendosje i merr vetëm 31.88% të votave të personave me nevoja të veçanta, sa u votuan partitë tjera Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), ka publikuar rezultatet e votave të personave me nevoja të veçanta. Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 824 vota apo 31.88% të votave. Partia Demokratike e Kosovës 621 vota apo 24.02%. Më pas Lidhja Demokratike e Kosovës 505 vota, apo 19.54%. Koalicioni AAK-NISMA me partnerë 229 vota apo 8.86% të votave.