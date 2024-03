Vetaksidentohet një kamion në rrugën Carralevë- Duhël, policia tregon detajet

Sot në orët e para të mëngjesit është raportuar një vetaksident trafiku në rrugën Carralevë- Duhël.

Ndërsa për këtë aksident zëdhënësi i Policisë së Rajonit Prizren, Shaqir Bytyqi, ka treguar për lajmi.net detajet e aksidentit.

“Ju informojm se sot me datë 27.03.2024, rreth orës 07:20 është raportuar një vetaksident trafiku në rrugën Carralevë- Duhël. Si pasoj e aksidentit ka dëme materiale dhe shoferi ka pësuar lendime e është në drejtim të emergjencës. Policia janë në vendngjarje dhe janë duke u marr me rastin. Me rendesi është të informhohen qytetarët se në vetë aksident është I përfshirë një kamion I madhë kështu që rruga është e bllokuar derisa të mund të largohet kamioni.”-ka thënë zëdhënësi i policisë, Shaqir Bytyqi. /Lajmi.net/