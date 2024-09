Veprimet e fundit të Qeverisë u kritikuan shumë nga ndërkombëtarët, flet Gërvalla: S’do të ndalemi së bëri gjënë e duhur

Veprimet e fundit të Qeverisë së Kosovës kanë qenë temë diskutimi sërish nga ministrja e Punëve të Jashtme të Kosovës, Donika Gërvalla.

Gërvalla për çështjen e lartpërmendur ka folur për reagimet e aleatëve, në veçanti Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ngjarjet e fundit në vend, në një panel diskutimi ditën e djeshme në Bled të Sllovenisë.

Ministrja duke theksuar se Kosova është një storie suksesi e SHBA-së e Evropës, shtoi edhe se raporti mes vendeve vazhdon të mbetet i mirë.

“Raporti i Kosovës me partnerët shkon përtej punëve ditore që ne po bëjmë. Kosova është storie suksesi e Perëndimit. Kosova është një storie suksesi e SHBA-së dhe Evropës sepse na u dashtë NATO që të ndalte gjenocidin dhe të sillte liri për njerëzit tonë. Prandaj raporti ynë shkon shumë përtej asaj që ne jemi duke bërë në disa pjesë të vendit”, ka thënë Gërvalla, transmeton lajmi.net

Tutje, Gërvalla, duke përfshirë çështjen e Urës së Ibrit, ka thënë se do të vazhdohet hapja e urave, sepse ato s’janë për të mbetur aty me simbole të vjetra të Sllobodan Millosheviqit në një qytet të ndarë.

“Ajo çfarë po bëjmë, kemi pasur diskutim për hapjen e urave, po pra do të vazhdojmë të hapim urat, sepse ato janë për të bashkuar njerëzit dhe qytetet, urat s’janë për të mbetur aty me simbolet e vjetra të Sllobodan Millosheviqit në qytet të ndarë. Do të vazhdojmë të ofrojmë për të gjithë për të jetuar në paqe dhe siguri në vendin tonë”, është shprehur ajo

Gërvalla në fjalën e saj duket se i ka çuar mesazh edhe Ndihmës Sekretarit të Shtetit, Jim Obrien, i cili kishte quajtur veprimet e Kosovës në Veri të pa koordinuara dhe provokative.

“S’do të ndalemi së bëri gjënë e duhur, sepse në anën tjetër të kufirit s’janë të interesuar të shohin Kosovën duke prosperuar. Dhe për të qenë e hapur dhe e sinqertë me ju. Ajo që po bëjmë s’është provokim për askënd, ekzistenca jonë si Kosovës, si Republikë, është provokim për fqinjin tonë verior. Por s’mund të zhdukemi dhe jemi aty për të qëndruar”, ka thënë tutje Gërvalla./Lajmi.net