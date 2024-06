Vedat Bajrami zbulon risitë e fundit: Ai do të aktrojë në një serial zviceran dhe ka rolin kryesor Komediani Vedat Bajrami ka konfirmuar se do të aktrojë në një serial zviceran që do të transmetohet në televizionin shtetëror të Zvicrës. Ai ka zbuluar që do ta këtë rolin kryesor dhe do të transmetohet në SRF në gjuhën gjermane, shkruan lajmi.net. Me tej Vedati ka treguar që ka 2 vite që është duke punuar…