Vdes një 26 vjeçar pasi ra nga kati i tetë i ndërtesës në Skenderaj – Policia po e heton rastin

Sot rreth orës 21:00, një person ka rënë nga kati i tetë i ndërtesës në Skenderaj. Policia e Kosovës përmes një komunikate për media ka njoftuar se i njëjti ishte transportuar menjëherë në emergjencën e QKMF-së në Skenderaj. “Njësitë policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes mirëpo pas një kohe të shkurtër, nga ekipi…

24/08/2025 23:01

Sot rreth orës 21:00, një person ka rënë nga kati i tetë i ndërtesës në Skenderaj.

Policia e Kosovës përmes një komunikate për media ka njoftuar se i njëjti ishte transportuar menjëherë në emergjencën e QKMF-së në Skenderaj.

“Njësitë policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes mirëpo pas një kohe të shkurtër, nga ekipi mjekësor ishte konfirmuar se personi 26 vjeçar, i gjinisë mashkullore, si pasojë e lëndimeve të pësuara kishte humbur jetën”, ka njoftuar Policia e Kosovës.

Siç ka njoftuar Policia, të gjitha njësitë kompetente policore kanë dal në vendngjarje dhe po e hetojnë rastin. /Lajmi.net/ 

Njoftimi i plotë i Policisë:

