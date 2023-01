Vdes në spital i dyshuari që plagosi dy gratë në Fushë Kosovë, ishte i plagosur në gjoks dhe bark Ka ndërruar jetë personi që dyshohet të ketë plagosur me armë zjarri dy gra sot në Fushë Kosovë. Rastin për lajmi.net e kanë konfirmuar mjeku kujdestar në Klinikën Emergjente në QKUK, Ejup Govori, i cili ka thënë se i dyshuari është sjell në spital me shenja jete por ka qenë i plagosur me dy plumba…