Vdes 51 vjeçarja nga Ferizaj, konsumoi preparate higjienike
Një grua 51 vjeçare nga fshati Rakaj i Ferizajit ka ndërruar jetë në QKUK ku dhe po trajtohej, pasi që kishte konsumuar preparate higjienike.
Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Rajonin e Ferizajit Kanun Veseli ka konfirmuar se viktima pasi kishte konsumuar preparate higjienike ishte dërguar për trajtim në Qendrën Emergjente në Ferizaj e më pas në QKUK ku dhe ka ndërruar jetë.
Me urdhër të prokurorit, rasti është iniciuar si “Vetëvrasje”, ndërsa trupi i pajetë i është dorëzuar familjarëve për ceremoni mortore.
“Me datën 22.10.2025, rreth orës 09:30 kemi pranuar një informatë se në fshatin Rakaj, një femër kishte konsumuar preparate higjienike. Menjëherë, hetuesit rajonalë dhe njësia e Forenzikës Rajonale kanë dalë në vendin e ngjarjes. Viktima fillimisht është dërguar në Qendrën Emergjente të Ferizajt dhe më pas është transportuar në QKUK – Prishtinë për trajtim të mëtejmë mjekësor. Rreth orës 12:45, nga QKUK jemi njoftuar se viktima (51 vjeçe) kishte ndërruar jetë. Me urdhër të prokurorit, rasti është iniciuar si “Vetëvrasje”, ndërsa trupi i pajetë i është dorëzuar familjarëve për ceremoni mortore.”, ka thënë Veseli.