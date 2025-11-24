Vazhdon seanca për rastin e Liridona Ademajt
Pas një pauze mbi një orë, ka vazhduar seanca për vrasjen e Liridona Ademajt. Në sallë janë kthyer të akuzuarit Naim Murseli, Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla.
Seanca u ndërpre për çështje teknike, pasi nuk po hapnin dot disa pamje që do shfaqeshin në sallë.
Në këtë seancë pritej të dëshmonte edhe babai i Naim Murselit, Shaban Murseli, por që i njëjti mungoi.
Kryetarja e trupit gjykues lexoi dëshminë që Shaban Murseli kishte dhënë në polici më 6 dhjetor të vitit 2023, pak ditë pasi kishte ndodhur vrasja e Liridona Ademajt.