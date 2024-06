Valon Syla ka disa fjalë për autoblindën ‘Shota’: Inovacion me shije diçka si tipike shqiptare

Valon Syla, gazetar ka treguar një sekret për autoblindën shqiptare ‘Shota’, duke thënë se gjuha sekrete e familjes Jashari gjatë luftës për armë zjarri ishte “pula e zogj” – “kollomoq e grunë”, për pushke e plumba, ndërsa sipas tij ‘Shota’, tash është diçka më e madhe se zogjtë e pulat.

Ai përmes një postimi në Facebook ka deklaruar se autoblinda është një inovacion me shije diçka si tipike shqiptare dhe NATO.

“Gjuha sekrete e Familjes Jashari gjatë luftës për armë zjarri ishte “pula e zogj” – “kollomoq e grunë”, per pushke e plumba. Tash dul SHOTA, diçka ma e madhe se zogjët e pulat. Një autoblindë e porositur shqiptare, që me boni me u ndi mirë e mburrshëm. Një viktimizim dhe përpjekje si gruaja e heroina Shota Galica… inovacion me shije diçka si tipike shqiptare dhe NATO. Çfarë kombinimi i mrekullueshëm”, ka shkruar Syla.