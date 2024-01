‘Unaza’ kënga me e re e Taynës dhe Bardhit Rep artistja Tayna ka ardhë me një këngë te re në bashkëpunim me Bardhin. Kënga quhet ‘Unaza’ dhe flet për një lidhje të dështuar, shkruan lajmi.net. Tekstin e këngës e kanë shkruar vetë këngëtaret. Siç duket ky është një hit i radhës i këtyre dy artisteve. Ndërkohë, Bardhi është bërë edhe pjesë e Big Brother…