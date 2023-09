UEFA e dënon me para Shqipërinë, urdhëron mbyllen e pjesshme të stadiumit UEFA e ka gjobitur edhe Federatën Shqiptare të Futbollit (FSHF), në vendimet e publikuara të mërkurën. FSHF-ja është gjobitur në total me 44 mijë euro për ndeshjen mes Shqipërisë dhe Polonisë, e cila u zhvillua këtë muaj në stadiumin “Air Albania” në Tiranë në kuadër të kualifikimeve për “Euro 2024”. Me 30 mijë euro, FSHF-ja…