Amir Zhegrova u vra mizorisht në Podujevë: Gazetarët e lajmi.net sjellin detaje ekskluzive nga momenti tragjik

Gazetarët tanë Oqean Dërmaku dhe Selim Miftari kanë sigurar pamje ekskluzive të momentit të vrasjes së Amir Zhegrovës nga Podujeva.

Gazetarët Oqean Dërmaku dhe Selim Miftari gjatë këtyre ditëve kanë hulumtuar momentin e vrasjes së të ndjerit Amir Zhegrova dhe kanë arrituar që të sigurojnë pamje ekskluzive.

Ata shpjeguan ngjarjen e ndodhur me datën 12.09.2022, ku tregon momentin kur Amir Zhegrova dhe atentatori takohen në një lokacion dhe vërehen ata të fjalosen mes veti.

Më pastaj në pamje mund të shihet momenti i ngjarjes që ka ndodhur, dhe në videon e publikuar gazetari tregon se si ka ardhur momenti i therrjes me thikë i Amir Zhegrovës nga një person me bluzë ngjyrë kuqe që vërehet dukshëm momentin kur ai e therr me thikë tashmë të ndjerin Amir Zhegrova.

Ndërsa gazetari, Selim Miftari, ka marrë në intervistë xhaxhain e Amir Zhegrovës, dhe ky i fundit ka rrëfyer ngjarjen e ndodhur dhe me lejen e tyre gazetari ynë i ka marrë pamjet e papublikuara më parë.

Seanca për dënimin e vrasësit të Amir Zhegrovës ende vazhdon, dhe seanca e radhës gjyqësore është në shkurt të këtij viti.

Vendi ynë u trondit para disa ditësh sërish nga vrasja e Lulzim Fejzullahut në Podujevë. Ndërsa vrasësit e Lulzimit, të dy të mitur, pritet të gjykohen./Lajmi.net

