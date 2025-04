U raportua se Kurtit i shkoi gjoba në 500 euro, Mifataraj: Prokurori mundet me i kërku gjykatës me detyru me dhënë dëshmi Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, është gjobitur me 250 euro nga Gjykata Themelore në Prishtinë për mosparaqitje në prokurori. Kjo është hera e dytë që Kurti dënohet që nuk shkoi për të dhënë dëshmi në rastin e rezervave shtetërore. Sa herë mund të dënohet me gjobë dhe cilat janë opsionet tjera për ta obliguar atë…