U raportua se do të përformojë në “World Cup”, flet Dua Lipa Para disa kohësh në media u raportua se artistja, Dua Lipa do të përformojë në ceremoninë e hapjes së Kupës së Botës në Katar. E këto lajme i ka mohuar së fundmi Dua me anë të një “InstaStory”, shkruan lajmi.net. “Aktualisht ka shumë spekulime se unë do të performoj në ceremoninë e hapjes së Kupës…