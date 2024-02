U nisë me Kurtin drejt SHBA-së për tu përballë me Vuçiqin – Rrugës, Gërvalla i qepon opozitës Sot në Këshill të Sigurimit të OKB do të përballen kryeministri i vendit Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vuçiq. Së bashku me Kurtin për në New York ka udhëtuar edhe e para e diplomacisë kosovare, Donika Gërvalla Schwarz, shkruan lajmi.net. E përderisa ishte rrugës, sipas saj, ajo ka “qëndisur” një postim në rrjetin social…