U aludua se nuk e ka të sëmurë, Bardhi shuan zërat: Publikon foton e nënës së tij në spital

Bardhi ishte një nga banorët e Big Brother VIP Albania i cili dje la garën me zgjedhjen e tij.

Këtë vendim e mori pasi vëllai i tij i bëri surprizë dhe e informoi se nëna e tyre ishte shtruar në spital dhe kishte probleme shëndetësore.

Zëra të shumtë aluduan se kjo nuk ishte e vërtetë dhe vendimi i tij kishte të bëjë me Sarën, të dashurën e tij brenda shtëpisë e cila ishte larguar javën e kaluar.

Bardhi shoi këtë dyshime duke postuar një fotografi të nënës së tij në spital.

“Prane teje ne krejte rrethanat, ti je arsyeja me krejte meritat per djalin qe une jom! I lumtur qe je me mire! Falenderues per krejt njerezit qe m’kan shkru per gjendjen shendetesore te nanes! Kerkoj falje per krejte ata adhurues qe u deshpruan nga dalja ime e parakohshme, por ne fund te dites shendeti i gruas me te rendesishme ne jeten time vendosi ndryshe”, ka shkruar Bardhi në Instagram./Lajmi.net/

Postimi i plotë: