Tym i madh në Hajvali, digjet një pllac me mbetje të veturave Tym i madh është parë sot në Hajvali. Siç është raportuar, aty po digjet një pllac me mbetje të veturave. Ende nuk dihet se çka saktë po digjet dhe a ka persona të lënduar apo dëme materiale. Lajme 27/08/2025 12:26 Tym i madh është parë sot në Hajvali. Siç është raportuar, aty po digjet një pllac me mbetje të veturave. Ende nuk dihet se çka saktë po digjet dhe a ka persona të lënduar apo dëme materiale. Lajme të fundit Ramadani: Qeveri Kurti 3 nuk do të bëhet,... Vetëvendosje prezanton sot kandidatët për Kuvendin Komunal të Prishtinës KQZ decertifikon 15 kandidatë për zgjedhjet lokale Memli Krasniqi pas takimit me emisarin francez: Integrimi...