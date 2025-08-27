Tym i madh në Hajvali, digjet një pllac me mbetje të veturave

Tym i madh është parë sot në Hajvali. Siç është raportuar, aty po digjet një pllac me mbetje të veturave. Ende nuk dihet se çka saktë po digjet dhe a ka persona të lënduar apo dëme materiale.

