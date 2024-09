Trupa britanikë arrijnë në Sllatinë, do të bëjnë stërvitje të përbashkëta me ushtarët e KFOR’it

Dislokimi është pjesë e një stërvitjeje rutinore të Repetimit Operacional me trupat e tjera të misionit paqeruajtës të KFOR-it.

KFOR ka publikuar pamjet nga zbarkimi në Sllatinë të këtyre trupave britanikë.

Kjo stërvitje vjen si pjesë e përpjekjeve për të mbështetur sigurinë dhe stabilitetin në rajon, duke përgatitur forcat e NATO-s për reagim të shpejtë në rast të ndonjë emergjence.

Mbi 300 trupa britanike kanë ardhur në Kosovë për stërvitje të përbashkëta me ushtarët e KFOR’it.

UK personnel from the Royal Yorkshire Regiment assigned to NATO reserve forces in support to the #NATO-led #KFOR mission have been temporarily deployed to Kosovo, for a routine Operational Rehearsal Training exercise with other KFOR troops. pic.twitter.com/gtTVbqTKOT

— NATO Kosovo Force – KFOR (@NATO_KFOR) September 18, 2024