Trump thotë se është një “ditë e madhe në Shtëpinë e Bardhë” përpara takimeve me Zelenskyn dhe udhëheqësit europianë

Presidenti amerikan Donald Trump e quajti ditën e sotme një “ditë të madhe në Shtëpinë e Bardhë” përpara takimeve të tij me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe disa udhëheqës europianë, shkruan CNN. “Një ditë e madhe në Shtëpinë e Bardhë. Nuk kemi pasur kurrë kaq shumë udhëheqës europianë këtu në të njëjtën kohë. Një nder…
“Një ditë e madhe në Shtëpinë e Bardhë. Nuk kemi pasur kurrë kaq shumë udhëheqës europianë këtu në të njëjtën kohë. Një nder i madh për Amerikën!!! Le të shohim se cilat do të jenë rezultatet”, shkroi presidenti në Truth Social.
Ku qëndrojnë gjërat: Në prag të takimeve, Trump tha se Zelensky duhet të pajtohet me disa nga kushtet e Rusisë – përfshirë që Ukraina të heqë dorë nga Krimea dhe të pranojë të mos anëtarësohet kurrë në NATO – në mënyrë që lufta të përfundojë.
Në takimin e javës së kaluar me Trumpin, presidenti rus Vladimir Putin u pajtua të lejonte garanci sigurie për Ukrainën dhe disa lëshime mbi kërkesat e tij territoriale si pjesë e një marrëveshjeje të mundshme paqeje, tha për CNN i dërguari amerikan Steve Witkoff. Por Rusia ende nuk ka përmendur marrëveshje të tilla, dhe Zelensky ka sugjeruar se garancitë e tilla do të duhet të jenë më të forta se ato që “nuk funksionuan” në të kaluarën.