Trump s’e përjashton mundësinë e dërgimit të trupave amerikane në Ukrainë si pjesë e garancive të sigurisë

Presidenti amerikan, Donald Trump, nuk e ka përjashtuar mundësinë e dërgimit të trupave amerikane në Ukrainë për të ndihmuar në ruajtjen e një marrëveshjeje të mundshme për paqe. “Do t’ju njoftojmë, ndoshta më vonë sot”, tha Trump. Trump tha se Evropa do të jetë ajo që udhëheq përpjekjet për sigurimin e paqes, por se SHBA…

Bota

18/08/2025 19:53

Presidenti amerikan, Donald Trump, nuk e ka përjashtuar mundësinë e dërgimit të trupave amerikane në Ukrainë për të ndihmuar në ruajtjen e një marrëveshjeje të mundshme për paqe.

“Do t’ju njoftojmë, ndoshta më vonë sot”, tha Trump.

Trump tha se Evropa do të jetë ajo që udhëheq përpjekjet për sigurimin e paqes, por se SHBA do të jetë e përfshirë.

“Ata janë vija e parë e mbrojtjes, sepse janë aty, Evropa. Por, ne do t’i ndihmojmë. Gjithashtu, do të jemi të përfshirë”, tha ai.

Trump tha se nëse arrihet marrëveshje për paqe, ajo do të jetë e qëndrueshme.

“Unë mendoj se nëse arrijmë paqen, ajo do të funksionojë. Nuk kam asnjë dyshim për këtë”, tha ai./REL

Artikuj të ngjashëm

August 18, 2025

Moment i sikletshëm ndërsa Zelensky thotë “s’ka zgjedhje për sa kohë...

Lajme të fundit

Moment i sikletshëm ndërsa Zelensky thotë “s’ka zgjedhje...

Një javë nga kur u vranë tre persona...

Dosja e Prokurorisë ndaj 21 të akuzuarve për...

Gjuajtje me armë zjarri në Prishtinë, nuk ka të lënduar