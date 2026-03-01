Trump: Ne vramë 48 udhëheqës me një goditje të vetme

Donald Trump i tha CNBC-së se operacionet ushtarake kundër Iranit po përparojnë “përpara afatit”. Në bisedë, ai komentoi gjithashtu mbi çmimet e naftës dhe detajet rreth vetë operacioneve, shkruan CNBC. Kur u pyet për çmimet e naftës, Trump tha se nuk ishte i shqetësuar. “Asgjë nuk më shqetëson. Unë thjesht po bëj atë që është…

01/03/2026 17:23

Donald Trump i tha CNBC-së se operacionet ushtarake kundër Iranit po përparojnë “përpara afatit”.

Në bisedë, ai komentoi gjithashtu mbi çmimet e naftës dhe detajet rreth vetë operacioneve, shkruan CNBC.

Kur u pyet për çmimet e naftës, Trump tha se nuk ishte i shqetësuar.

“Asgjë nuk më shqetëson. Unë thjesht po bëj atë që është e drejtë. Në fund gjithçka shkon mirë”, tha ai.

Duke folur për Iranin, Trump theksoi suksesin e madh të operacioneve.

“Askush nuk mund ta besojë suksesin që po kemi, 48 udhëheqës të vrarë me një goditje të vetme. Gjërat po ecin me shpejtësi”, tha ai

