Transkripti i plotë i bisedës telefonike Thaçi – Clinton më 1999: “Do ta kemi një të ardhme të mirë”
Një marrëveshje për demilitarizimin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ishte nënshkruar dhe forcat serbe ishin tërhequr nga vendi pas fushatës bombarduese të NATO-s.
Presidenti i atëhershëm i Shteteve të Bashkuara, Bill Clinton ndodhej në Köln të Gjermanisë për një samit të G-8 më 20 qershor 1999 dhe nga dhoma e tij në hotelin Hayatt do ta telefononte liderin e UÇK-së, Hashim Thaçin.
Një regjistër presidencial tregon transkriptin e bisedës telefonike të Thaçit me Clintonin.
Pasi mori urimet nga Clinton, Thaçi i thoshte atij se suksesi ishte i përbashkët. Ndërsa presidenti amerikan i premtonte bashkëpunim, siguri, polici, vetëqeverisje të vërtetë, lideri i UÇK-së, në anën tjetër, i garantonte se do t’i respektonin të drejtat e njeriut dhe të pakicave.
Kjo e fundit i kishte pëlqyer shumë Clintonit, i cili i thoshte se e ardhmja do të ishte e mirë.
Në bisedë përmendej edhe Sllobodan Millosheviqi, kthimi i refugjatëve në Kosovë, rindërtimi, krijimi i një shoqërie civile dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira.
BISEDA TELEFONIKE CLINTON – THAÇI:
DATA, ORA, VENDI:
20 Qershor 1999, 18:30 – 18:40
Hoteli Hyatt, Köln, Gjermani
Clinton: Urime për nënshkrimin e marrëveshjes për demilitarizimin dhe transformimin e UÇK-së. Jam shumë i kënaqur që kjo ndodhi të njëjtën ditë kur forcat serbe përfunduan tërheqjen e tyre nga Kosova.
Thaçi: Faleminderit. Është nder që po na uroni për demilitarizimin dhe transformimin e UÇK-së. Ky është gjithashtu suksesi juaj. Për ne ka qenë një kompromis për hir të punës drejt paqes dhe stabilitetit në Kosovë dhe rajon.
Clinton: E di. Dhe jam mirënjohës për këtë. Mund t’ju siguroj se do të bashkëpunojmë plotësisht për të sjellë siguri, një forcë lokale policore dhe vetëqeverisje të vërtetë për popullin e Kosovës. Kjo është një ditë shumë e rëndësishme për Kosovën. Jam shumë i kënaqur që kemi arritur të ndryshojmë rrjedhën e pastrimit etnik në Kosovë.
Thaçi: Ky proces është gjithashtu rezultat i përpjekjeve tuaja. Ne në të kaluarën kemi qenë të përkushtuar dhe do të vazhdojmë të jemi të përkushtuar ndaj procesit të paqes. Mund të garantojmë se do t’i respektojmë të drejtat e njeriut dhe të drejtat e pakicave në Kosovë. Jemi të përkushtuar për të sjellë liri, paqe dhe demokraci për të gjitha grupet etnike në Kosovë. Do të punojmë gjithashtu për një ekonomi të lirë dhe të hapur. Biseda jonë sot do të jetë gjithashtu një nxitje drejt këtyre qëllimeve.
Clinton: Deklarata juaj për respektimin e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të pakicave është shumë e rëndësishme. Pas vuajtjeve të popullit të Kosovës, fakti që ju merrni drejtimin e këtyre çështjeve do të thotë t’ua provoni të gjithëve se kauza jonë është e drejtë. Millosheviqi nuk është si të tjerët. Do ta kemi një të ardhme të mirë. Pres t’ju takoj dhe e admiroj lidershipin tuaj.
Thaçi: Faleminderit, Zoti President. Beteja e re që na pret tani është kthimi i refugjatëve, rindërtimi, krijimi i një shoqërie civile dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe pluraliste. Dhe do ta bëjmë këtë përmes mekanizmave tanë, por edhe me ndihmën dhe mbështetjen tuaj. Ju uroj shëndet dhe sukses në jetën dhe punën tuaj.
Presidenti: Faleminderit. Mirupafshim.
Fundi i bisedës
Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, po përballet me një proces gjyqësor në Gjykatën Speciale në Hagë, i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ai ka dëgjuar këto ditë dëshmi nga diplomatë të rëndësishëm si ish-Ndihmësi i Sekretarit amerikan të Shtetit, James Rubin e diplomati britanik, John Stewart Duncan.
Ata thanë se s’kishin dëshmi se Thaçi dhe ish-krerët e tjerë të UÇK-së kishin kryer krime. Tha se SHBA-ja donte që Thaçi “të kthehej në një udhëheqës” dhe se i besonin gjithnjë e më shumë atij.
Rubin e përmendi edhe këtë bisedë telefonike. “Thaçi kishte thënë të gjitha gjërat e duhura gjatë bisedës me Presidentin Clinton. Ishte mbresëlënëse që, në një ambient lufte, pa ndonjë përgatitje paraprake, ai dërgoi mesazhe të qarta dhe pozitive. Kjo bëri përshtypje të mirë te Presidenti amerikan”, deklaroi Rubin.
Diplomati amerikan tha se Clinton këtë vlerësim ia kishte përmendur edhe shefit të sigurisë kombëtare në Washington.
“Ai e vlerësoi lartë faktin që një lider i UÇK-së, në kushte lufte, mbante një qëndrim të tillë paqësor”.