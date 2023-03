“Torte për Zajednicën” – PSD lan me qumësht e çokollatë Besnik Bislimin PSD ka mbajtur një tjetër aksion “simbolik”. Disa prej anëtarëve të partisë socialdemokrate kanë gjuajtur me qumësht e çokollatë zëvendës-kryeministrin Bislimi, përcjell lajmi.net. Ky aksion, sipas partisë respektive ka të bëjë me kundërshtimin e “Zajednicës”, që sipas tyre tashmë është pranuar nga kryeministri Kurti në takimin e 18 marsit në Ohër. Pamjet i publikoi kreu…