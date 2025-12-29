Top 10 kandidatët më të votuar të AAK-së deri tani pas 7% të numërimit

Lajme

29/12/2025 17:22

Deri tani, janë numëruar më shumë se 7% e votave për kandidatët për deputetë, dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka marrë rreth 6% të votave të rregullta, duke përfshirë vetëm votat e personave të zakonshëm dhe duke përjashtuar ato të personave me aftësi të kufizuara, votat me kusht dhe ato me postë.

Në këtë moment, Top 10 kandidatët më të votuar nga partia e Ramush Haradinajt janë:

Ramush Haradinaj – 2,841 vota

Daut Haradinaj – 1,858 vota

Besnik Tahiri – 1,738 vota

Bekë Berisha – 1,245 vota

Time Kadrijaj – 1,187 vota

Agim Çeku – 1,091 vota

Burim Ramadani – 1,071 vota

Arber Tolaj – 996 vota

Arton Demhasaj – 770 vota

Hamdi Komoni – 727 vota

Numërimi i votave pritet të vazhdojë. /Lajmi.net/

December 29, 2025

