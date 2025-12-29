Top 10 kandidatët më të votuar të AAK-së deri tani pas 7% të numërimit
Deri tani, janë numëruar më shumë se 7% e votave për kandidatët për deputetë, dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka marrë rreth 6% të votave të rregullta, duke përfshirë vetëm votat e personave të zakonshëm dhe duke përjashtuar ato të personave me aftësi të kufizuara, votat me kusht dhe ato me postë.
Në këtë moment, Top 10 kandidatët më të votuar nga partia e Ramush Haradinajt janë:
Ramush Haradinaj – 2,841 vota
Daut Haradinaj – 1,858 vota
Besnik Tahiri – 1,738 vota
Bekë Berisha – 1,245 vota
Time Kadrijaj – 1,187 vota
Agim Çeku – 1,091 vota
Burim Ramadani – 1,071 vota
Arber Tolaj – 996 vota
Arton Demhasaj – 770 vota
Hamdi Komoni – 727 vota
Numërimi i votave pritet të vazhdojë. /Lajmi.net/