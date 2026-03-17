Time Kadrijaj: Kurti tha se e çliroi Mitrovicën, por ja tani po legjitimon strukturat paralele

Deputetja e AAK-së, Time Kadriaj, ka reaguar ashpër ndaj zhvillimeve të fundit lidhur me veriun e vendit, duke akuzuar kryeminstrin Albin Kurti për qasje të rrezikshme ndaj strukturave paralele serbe.

17/03/2026 17:49

Deputetja e AAK-së, Time Kadriaj, ka reaguar ashpër ndaj zhvillimeve të fundit lidhur me veriun e vendit, duke akuzuar kryeminstrin Albin Kurti për qasje të rrezikshme ndaj strukturave paralele serbe.

Në një deklaratë për emisonin “Kosova Live” në T7, Kadriaj ka kritikuar Qeverinë duke thënë: “Kurti na tha se e çliroi Mitrovicën, por shihni se çka po bën tani, po i njeh dokumentet e strukturave paralele të Serbisë”.

Sipas saj, këto veprime mund të çojnë drejt krijimit të një mekanizmi të ngjashëm me Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, që ajo e cilësoi si krijimin e një “shtet brenda shtetit”.

Reagimi i saj vjen pasi autoritetet në Kosova kanë pranuar disa lehtësira të përkohshme në zbatim të Ligjit për të huajt dhe atij për automjetet, me kërkesë të Bashkimi Evropian.

