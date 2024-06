Tifozët shqiptarë djegin flamurin italian pas ndeshjes, ndërhyn një grua

Policia e qytetit Winterthur ishte e pranishme gjatë festës në qendër të qytetit dhe lëshoi ​​shtatë citate për kundërvajtje trafiku si shpejtësia e tepërt, përkulja nga një makinë në lëvizje dhe mbajtja e një fëmije pa ndenjëse për fëmijë. Zëdhënësi i policisë Michael Wirz thotë: “Megjithatë, policia e qytetit nuk është në dijeni të ndonjë djegie flamuri”.

Në Itali, autorët e djegies së flamurit nuk do të kishin shpëtuar pa u ndëshkuar nëse do të ishin kapur. Në nenin 292 të Kodit Penal Italian, fyerja ose dëmtimi i flamurit kombëtar dënohet. Nëse krimi ndodh në një festë publike, gjoba mund të jetë deri në 10,000 euro. Madje ekziston rreziku i dënimit me burg deri në dy vjet. Sipas nenit 299 të Kodit Penal Italian, do të dënohet edhe kushdo që fyen publikisht flamurin ose emblemën zyrtare të një shteti të huaj në Itali. Por vetëm nëse shteti në fjalë mbron edhe flamurin italian sipas ligjit penal.