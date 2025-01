Tifozët shokohen me Lukas Podolski, i cili bën një ndërhyrje të “tmerrshme” në një ndeshje miqësore

Lukas Podolski realizoi një nga ndërhyrjet më të tmerrshme të mundshme të shtunën, teksa luante për ekipin polak Gornik Zabrze në një turne miqësor me pesë lojtarë.

Ish-sulmuesi i Arsenalit, 39 vjeç, mori pjesë në Spodek Super Cup këtë fundjavë, së bashku me disa skuadra profesioniste nga kampionatet elitare të Çekisë dhe Sllovakisë, si dhe një Ekip Yjesh.

Turneu përshkruhet si një spektakël i garantuar, ku ekipe si Banik Ostrava, Spartak Trnava dhe Wisłoka Dębica garojnë në një fushë artificiale. “Ne ofrojmë nivelin më të lartë, jo vetëm të emocioneve, por edhe të sigurisë,” thuhet në faqen zyrtare të organizatorëve.

Megjithatë, një nga momentet më të përfolura ishte ndërhyrja e Podolskit ndaj lojtarit të Wisłoka Dębica, Kubą Siedleckim, gjatë një ndeshjeje për vendin e tretë.

Siç mund të shihet nga pamjet, ish-reprezentuesi gjerman realizoi një ndërhyrje që shumë e konsideruan si “shumë të rrezikshme për këmbën” e kundërshtarit, përpara se t’i hidhte topin në fytyrë.

Për fat të mirë, Siedleckim nuk pësoi dëmtime serioze, ndërsa Podolski u ndëshkua vetëm me karton të verdhë për veprimin e tij.

Reagimet në rrjetet sociale ishin të ashpra:

Një përdorues shkroi: “Çfarë ndërhyrje e neveritshme, dhe më pas shkon ankohet te lojtari.”

Një tjetër tha: “Lukas Podolski çmendet plotësisht në një ndeshje miqësore dhe merr vetëm një karton të verdhë. Ai lehtësisht mund t’ia thyente këmbën kundërshtarit.”

Lukas Podolski goes absolutely nuts in a friendly game and only gets a yellow card…

🟨

…he could easily broken his opponent’s leg! 🤯

pic.twitter.com/tcZpI7Quhk

— Jamal „Bambi” MusiaIa (@MusialaOOC) January 11, 2025