Televotimi është mbyllur, Romeo, Lisi apo Heidi do të lënë shtëpinë Tani është mbyllur zyrtarisht televotimi në Big Brother VIP Albania. Në nominim janë Romeo, Lisi dhe Heidi. Emrat se kush do të shkonin në nominim ishin në dorën e Gracianos. Ai ka pasur mundësinë pas hapjes se kutisë së Pandores t’i dërgoi 3 banorë në televotim. Dhe sonte njëri nga ta do ta lërë shtëpinë../Lajmi.net/