Të shtunën jemi në vjeshtë, IHMK publikon parashikimin e motit për fundjavë Të shtunën fillon stina e vjeshtës në orën 08:50 min, por kjo ditë sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës do t’i ngjasojë më shumë një dite tipike vere, pasi që temperaturat do të jenë të larta. IHMK njofton se në ketë ditë do të ndodh ekuinoksi vjeshtor. “Vranësira të pakta mund të paraqiten vetëm për rreth…