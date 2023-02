Të prekurit nga vërshimet, mes dëmeve dhe pritjes për ndihmë

Që nga dita e 19 janarit, fshati Tushilë i Skenderajt nuk është siç ka qenë më parë. Kjo pasi që vërshimet që ndodhën në këtë pjesë shkatërruan shumë shtëpi, e madje shumë banorë i lan pa strehë.

Uji që doli nga shtrati i lumi Klina i cili arriti gjysmë metër lartësi nuk la shtëpi të këtij fshati pa e vërshuar.

E tash tri javë më pas, Rexhep Sadiku nga ky fshat tregon për ditën që ndodhën vërshimet e që për të kjo nuk kishte ndodhur më parë në këtë fshat, shkruan lajmi.net.

Po ashtu, Sadiku shprehet i mërzitur pasi që shtëpinë e vëllait të tij e ka shkatërruar.

“Sipas të reshjeve që ka pasur tri ditë pa ndalur uji ka ardh shumë dhe as plakun që e kam në jetë nuk e mban mend diku 70 vjeçar që është nuk e mban mend këtë ujë kaq të madh që ka pasur dhe qysh pe shihni edhe vet këtu ka pasur ujë shumë që edhe muret i ka rrëzuar edhe këtu 8 rena muri 2 blloka kanë qenë pa u mbulu krejt dhe mandej ka hyrë edhe nëpër shtëpi”, ka thënë.

Por, në ditët që uji u mori gjithçka këtyre familjeve të Tushilës, ndihma nuk mungoi nga askush.

“Kanë sjellë me ngrënë, me pi të gjitha ato përveç rregullimi shkon kohë por shpresoj që do t’i dalin në ndihmë këtyre sepse ka kogja disa shtëpi që janë prekë dhe ishallah do zoti iu ndihmojnë”, ka treguar ai.

Ai, tregon se cilat ishin dëmet në shtëpinë e vëllait të tij.

“Dëme ka pasur shumë me mure, shtëpitë brenda, mobile, laminat, krejt këto që janë. Kjo është shtëpia e vëllait unë e kam më lartë, dhe ky vjet e ka rregulluar. Vështirë sepse njeriu po mundohet shumë për me bo një jetë më të mirë por çka vjen prej zotit nuk kemi çka të bëjmë. Po valla me kap shifrën aty gati 10 mijë po”, ka thënë ai.

E duke qenë së dëmet e shkaktuara nuk janë riparuara ende, funksionimi momental po bëhet me alternativa.

“Vëllait kur i ka hy uji ka dasht me hy deri brenda këtu mbi taras ka ardhur tek unë, unë jam më lart aty ka qëndruar edhe sot është duke qëndruar ende sepse nuk është terë brenda shtëpia”, ka thënë ai.

Nga vërshimet e janarit u dëmtua edhe familja Murati. 7 mijë euro po vlerësohet dëmi që u shkaktua në shtëpinë e mërgimtarit Idriz Murati.

Ai ishte në Francë në ditën e vërshimeve, por kur erdhi në fshat kuptoi se çfarë kishte ndodhur me shtëpinë e tij dhe të bashkëvendasëve të tij.

“Kam ardhur këtu që dy ditë, për të pasur mundësi me bo diçka me fshi shtëpinë me ndreq sepse dëm ka bërë kjo vërshimet sepse ka qenë shumë e madhe”, ka thënë ai.

E pasi uji kishte arritur deri tek gjysma e shtëpisë së tij, ai tregon se çdo që ka qenë në katin e parë është shkatërruar.

Duke qenë se ai nuk ishte në Kosovë, shtëpia e tij kishte mbetur e vërshuar për disa ditë, derisa kishte ardhur nga Franca për ta pastruar vetë.

“Krejt çka i kam pasur brenda, me mobile, parketin makinën e larjes, frigorifer të gjitha çka kanë qenë në katin e parë a pe sheh vija siç po doket aty në shtëpi, deri aty ka hyp uji”,

“Besom që hiq nuk i kom numëru edhe besoj që diku një ndërmjet 5000-7000 qaty dikun”, ka thënë ai.

Edhe pse nuk pati mundësinë të takohet me zyrtarët e komunës, Idrizi kishte dërguar ka bërë kërkesë për ndihmë nga komuna, por që ende nuk ka marrë përgjigje.

“Jo, hiq nuk e di, kërkesë kam bërë në komunë që dy dit amo tash përnjëherë nuk kam lajm as asgjë…Kërkesë për këto dëmet që i kam për shtëpi”, ka thënë ai. /Lajmi.net/