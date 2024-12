Të mërkurën mbyllet segmenti Kijevë-Dollc në rrugën Prishtina-Pejë, do të realizohet minimi i masave shkëmbore Ministria e Infrastrukturës ka njoftuar se me datë 18 dhjetor do të mbyllet për qarkullim rruga Prishtinë-Pejë, saktësisht segmenti Kijevë-Dollc LOT-3. Ky bllokim do të bëhet për shkak se do të realizohet minimi Nr.5 i masave shkëmbore nga ana e majtë e zgjerimit të rrugë. “Do të bëhet ndërprerja e qarkullimit të trafikut nga udhëkryqi…