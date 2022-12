Tchouameni hedhë ‘kunja’ ndaj Messit: Mbappe do të tregojë se është më i miri

Mesfushori francez Tchouameni mbështet sulmuesin për të treguar se është mbi Messin në finalen e Kupës së Botës.

Aurelien Tchouameni ka mbështetur bashkëlojtarin e Francës, Kylian Mbappe për të dëshmuar se ai është lojtari më i mirë në planet në finalen e Kupës së Botës të dielën.

Mbappe do të përballet me shtatë herë fituesin e Topit të Artë, Lionel Messi, kur Franca të përballet me Argjentinën për të vendosur se kush do ta marrë trofeun në shtëpi dhe Tchouameni beson se bashkë-ylli i tij do të bëjë diferencën.

“Për mua, Kylian është më i miri… dhe ai do ta vërtetojë këtë të dielën,” tha ai për ‘TyC Sports’, duke shtuar: “Ne të gjithë do të punojmë së bashku për ta arritur atë. Ne do të bëjmë një plan. shërohu mirë dhe puno për ta fituar këtë ndeshje sepse Messi do të jetë aty, por ai ka edhe 10 lojtarë të tjerë në krah”.

Franca shkon në ndeshjen e së dielës duke kërkuar të mbrojë kurorën e saj si kampione bote, pasi ka fituar titullin në 2018. Ndërkohë, Argjentina shpreson t’i japë Messit një largim të duhur duke siguruar trofeun në atë që do të jetë ndeshja e tij e fundit për kombëtaren.

Djemtë e Didier Deschamps do të kalojnë nëpër përgatitje intensive për t’u dhënë atyre shanset më të mira për të fituar në finalen e së dielës./Lajmi.net/