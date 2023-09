Taylor Swift, e para artiste femër që arrin 100 milionë dëgjues në muaj në platformën Spotify

Superylli theu një tjetër rekord në Spotify të martën (29 gusht), duke u bërë artistja e parë femër në historinë e platformës së transmetimit që arrin 100 milionë dëgjues në muaj.

Spotify e bëri të ditur lajmin në rrjetet sociale, duke e quajtur me vend arritjen e yllit të famshëm.

Queen behavior 👑 On August 29th, Taylor Swift became the first female artist in Spotify history to reach 100 million monthly listeners. pic.twitter.com/p7smvexszE — Spotify (@Spotify) August 29, 2023

Ndërkohë, në listat e Billboard, Swift kalon javën e 78-të me rekord në vendin e parë në tabelën Billboard Artist 100, falë 10 albumeve në Billboard 200 dhe katër këngëve në Billboard Hot 100.

Në Hot 100, Swift rendit katër këngë: “Cruel Summer” (në numrin 4 pasi arriti në numrin 3), “Karma” me Ice Spice (14-15), “Anti-Hero” (20-18) dhe ” I Can See You (Versioni i Taylor) (Nga Vault)” (71-74).

Superylli luajti katër shfaqje javën e kaluar në Foro Sol në Mexico City, Meksikë, për të nisur datat e saj ndërkombëtare të “Eras Tour”.

“Pas vitesh dëshirë për të performuar në Mexico City, sapo kisha katër nga shfaqjet më të paharrueshme për fansat më të mirë”, shkroi ajo në një postim me një sërë fotografish.

“Ndihem mirënjohëse për kujtimet që po krijojmë së bashku në këtë turne”, kishte thënë mes tjerash Swift, transmeton Telegrafi.