U zbulua në shkollën e komuniteteve në Mitrovicë, talenti Elvir Gashajani shkëlqen me Kosovën U19 Kosova U19 e ka shkatërruar Ukrainën U19 me rezultat 4:0. Në një mbizotërim të plotë me lojë dhe rezultat Dardanët U19 kanë triumfuar kundër Kombëtares së Ukrainës kuadër të grupit të 7-të të turneut kualifikues për Euro 2024, shkruan lajmi.net. Talenti nga Mitrovica, Elvir Gashjani shkëlqeu në këtë ndeshje duke i realizuar dy gola. Futbollisti…