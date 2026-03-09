Takimi me ambasadorët e QUINT-it, Kurti: Nuk u diskutua për situatën politike, ishte dakorduar shumë më herët
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka folur sot shkurt në lidhje me takimin që ka pasur me ambasadorët e shteteve të QUINT-it.
Ai ka thënë se ky takim nuk kishte të bënte me zhvillimet politike në vend.
“Nuk ka pasur të bëj me atë temë fare, ka qenë një takim që ishte dakorduar shumë më herët”, ka thënë Kurti. /Lajmi.net/