Takimi me ambasadorët e QUINT-it, Kurti: Nuk u diskutua për situatën politike, ishte dakorduar shumë më herët

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka folur sot shkurt në lidhje me takimin që ka pasur me ambasadorët e shteteve të QUINT-it. Ai ka thënë se ky takim nuk kishte të bënte me zhvillimet politike në vend. “Nuk ka pasur të bëj me atë temë fare, ka qenë një takim që ishte dakorduar shumë më…

Lajme

09/03/2026 11:41

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka folur sot shkurt në lidhje me takimin që ka pasur me ambasadorët e shteteve të QUINT-it.

Ai ka thënë se ky takim nuk kishte të bënte me zhvillimet politike në vend.

“Nuk ka pasur të bëj me atë temë fare, ka qenë një takim që ishte dakorduar shumë më herët”, ka thënë Kurti. /Lajmi.net/

 

