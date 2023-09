Takimi i radhës me 14 shtator, shumë pikëpyetje rreth asaj se çka do të diskutohet

Nga Qeveria thonë se agjenda e takimit të 14 shtatorit do të dihet ditëve në vijim. Shtatori do t’i ulë sërish përballë njëri tjetrit liderët e dy shteteve që marrëdhëniet vazhdojnë t’i kenë të tensionuara.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq më 14 shtator do të zhvillojnë takimin e radhës në kuadër të dialogut, por agjenda e tij nuk dihet ende.

Bile ajo nuk është dakorduar akoma, sipas Qeverisë së Kosovës.

“Agjenda e plotë e këtij takimi do të specifikohet dhe dakordohet ditëve në vijim. Për të do të njoftoheni me kohë”, kanë thënë nga Qeveria e Kosovës.

Por se nga do të shkojnë bisedimet është pak a shumë e qartë Visar Ymerin që udhëheq institutin “Musine Kokalari”.

Zbatimi i marrëveshjes finale pritet të jetë ndër diskutime, por ikja nga tema e shtensionimit, sipas tij, është e pamundur.

“Ka dy mundësi, ose ky takim do të përqendrohet te zbatimi i marrëveshjes, ose te përshkallëzimi, ose do ti prek të dyja. Mirëpo unë mendoj që kjo elementi i depërshkallzimit nuk është se do mund të shmanget nga takimi, duke qenë se ky është qëndrim i Bashkimit Evropian, i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të gjithë shteteve perëndimore që e përkrahin dhe e mbështesin procesin e dialogut dhe Kosovën në të”, ka thënë Ymeri.

Pavarësisht se çfarë do të flitet aty, profesori Arben Fetoshi liston pikat prej të cilave do të varet suksesi i këtij takimi.

“Varet nga lëvizjet në teren, në kuptimin e detyrave që i kërkohen Qeverisë së Kosovës për të krijuar kushtet për zgjedhjet e parakohshme në katër komunat veriore dhe për të paraqitur draftin për asociacionin që Vuçiç e përdorë mjeshtërisht për t’iu shmangur detyrimeve, që rrjedhin nga marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i Ohrit”, ka thënë Fetoshi.

Siç shkruan Dukagjini, një ditë më parë, këshilltari i kryeministrit Jeton Zylfaj ka thënë se do të shkojnë në Bruksel për zbatim të marrëveshjes dhe sipas tij, gjithçka tjetër nuk do ti kontribuonte normalizimit të raporteve.

Takimi i fundit Kurti-Vuçiq kishte ndodhur më 9 maj, pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme për komunat veriore, që ishin bojkotuar nga qytetarët serbë.