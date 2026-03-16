Takim lamtumirës në Presidencë: Orav dhe Osmani nënvizojnë integrimin evropian të Kosovës

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur sot në një takim lamtumirës Shefin e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivo Orav, me rastin e përfundimit të mandatit të tij në vend.

16/03/2026 20:29

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur sot në një takim lamtumirës Shefin e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivo Orav, me rastin e përfundimit të mandatit të tij në vend.

Gjatë takimit, Presidentja Osmani e falënderoi ambasadorin Orav për angazhimin dhe kontributin e tij gjatë shërbimit në Kosovë, duke vlerësuar rolin e tij në forcimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe Bashkimit Evropian, si dhe në mbështetjen e perspektivës evropiane të vendit.

Presidentja Osmani theksoi se Bashkimi Evropian mbetet partner kyç për Kosovën dhe se integrimi evropian mbetet objektiv strategjik i Republikës së Kosovës.

Në takim u theksua rëndësia e vazhdimit të bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet Kosovës dhe BE-së për avancimin e reformave demokratike, forcimin e sundimit të ligjit dhe zhvillimin ekonomik të vendit. /Lajmi.net/

