Tahiri: Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës sapo konfirmoi se Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme është në pajtim me Kushtetutën Gjykata Kushtetuese ka vendosur sot lidhur me kushtetutshmërinë e nenit 28 (Kuotat gjinore) të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme të parashtruar nga Avokati i Popullit. Paneli gjyqtarëve të kushtetueses me 8 vota për dhe një votë kundër, ka konstatuar se ky nen nuk është në kundërshtim me nenin 45 (Të Drejtat Zgjedhore dhe të Pjesëmarrjes)…