Tahiri Kurtit: Ke marrë vota në Deçan me premtime për kauza të cilat e ke ditë që s’ke qare pa i bë

Shefi i Grupit Parlamentar të AAK-së, Besnik Tahiri, sot në Kuvendin e Kosovës ka folur edhe për vendimin e djeshëm të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, për të urdhëruar kalimin e 24 hektarëve tokë në emër të Manastirit të Deçanit.

Tahiri i cili kishte marrë fjalën për të folur rreth tenderëve një burimor, ka thënë se s’mund të largohet nga foltorja pa thënë disa fjalë për kryeministrin Albin Kurti, ndonëse ai s’ishte pjesëmarrës në seancë.

Deputeti Tahiri ka thënë se Kurti s’ka lanë të zezë pa thënë dhe është ngritur duke i etiketuar njerëzit si të shtantazhuar, tradhtarë, të kapur e hajna, dhe se ka marrë vota në Deçan duke thënë premtime për kauza për të cilat thotë se Kurti e ka ditur që s’ka rrugëdalje pa i bërë.

“S’muj me dalë prej kësaj foltore pa i thanë këtij zotnisë që nuk është këtu, që s’ke lanë të zezë, je ngrit mbi kultin tu i thanë njerëzve jeni të shtantazhuar, të kapur , hajna, dhe ke shku i ke marrë 4500 vota në Deçan, tu premtu për kauza për të cilat e ke ditë që s’ke qare pa i bo. Kërkesa ime në emër të AAK-së është që të reflektojë ky kryeministër, se proceset që po vijnë s’janë të lehta. As në Veri me të cilat po mburret, as me anëtarësimin në NATO, mos të le në moment të fundit, por të veprojë në këtë aspekt”, ka thënë Tahiri. /Lajmi.net/