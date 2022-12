Tahiri: Kurti e ka djeg Kosovën për Asociacionin, s’guxon me e ba atë punë

Ish-kryenegociatorja e Kosovës në dialogun me Serbinë, Edita Tahiri ka thënë se Kurti “nuk guxon me ba asociacionin”.

Sipas saj, Kurti “nuk guxon për shkak se e ka djeg Kosovën për atë punë dhe ka marrë vota për këtë”.

Mirëpo, ajo ka një këshillë për Kurtin.

“Po dihet që Kurti s’guxon me ba asociacionin, s’guxon, sepse e ka djeg Kosovën për atë punë dhe plus ka marrë vota për atë punë. Por ai mundet me thirr opozitën dhe me i thanë ‘nuk do ta pranoj asociacionin, por a keni naj ide si me zgjidh këtë, edhe mos me pranu por prapë me dhënë një formulë’. Debatet janë të rëndësishme në këto situata të rëndësishme”, ka thënë ajo në t7.