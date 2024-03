Szunyog për miratimin e projektligjit të KPK-së: Drafti të përputhet plotësisht me rekomandimet e Komisionit të Venecias

Ai tha se ky projektligj duhet të bëhet në përputhshmëri me rekomandimet e Komisionit të Venecias.

“U njoftova se Kuvendi i Kosovës miratoi në lexim të parë projektligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Ne presim që drafti të përputhet plotësisht me rekomandimet e Komisionit të Venecias para miratimit të ligjit.” /Lajmi.net/

Noted that the #Kosovo Assembly passed on the first reading the draft law on the Kosovo Prosecutorial Council.

We expect that the draft will be fully aligned with the @VeniceComm recommendations prior to the law’s adoption.

— Ambassador Tomáš Szunyog (@EUAmbKS) March 7, 2024