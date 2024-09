Sveçla kritikon Prokurorinë Speciale: Zyrtarët serbë të implikuar në rastin “Banjska” nuk janë përfshirë në aktakuzë

Një vit pas, Ministri i Punëve të Brendshme në Kosovë, Xhelal Sveçla thotë për “Top Channel” se me provat e siguruara dëshmohet që grupi terrorist ishte i mbështetur nga shteti i Serbisë.

“Në njërin nga këta dronë, gjinden edhe incizimet e fshira paraprakisht, por të kthyera nga ekspertët tanë të trajnimeve të këtij grupi në kazermën zyrtare të Ushtrisë së Serbisë në Paslonjske Livade”, tha si fillim Svelça.

Megjithatë, Sveçla nuk është i kënaqur me punën e Prokurorisë Speciale e cila ka ngritur aktakuzë për 45 persona përfshirë edhe Milan Radoiçiqin si organizator i sulmit, për vepra kundër rendit kushtetues, terrorizëm, financim të terrorizmit e shpëlarje të parave.

“Është për çudi se si në aktakuzë nuk përfshihen zyrtarët e Serbisë të cilët kanë qenë drejtpërdrejtë të implikuar në këtë rast, kur përmendet Paslonjske Livade, ku është komandanti i saj, ku është zëvendëskomandanti i saj, ku është komandanti i Ushtrisë së Serbisë? Me pajisje të Ushtrisë së Serbisë grupi i Radojciqit është trajnuar, janë incizimet, janë publike”, deklaroi Sveçla.

Një vit pas sulmit terrorist që sipas institucioneve kishte për synim aneksimin e territorit verior të Kosovës, Ministri i Punëve të Brendshme thotë se situata e sigurisë është e qetë, por nuk anashkalon mundësinë e sulmeve të tjera.

Për aksionet e Policisë së Kosovës në veri e testimet për hapjen e urës së Ibrit që nga partnerët ndërkombëtarë cilësohen si veprime të njëanshme, sipas Xhelal Sveçlës janë të gjitha të arritura në bashkëpunim me aleatët e të bazuara në ligjet në fuqi. “As testimet, as rivitalizimi i urës nuk kanë qenë veprime të njëanshme, të gjitha kanë qenë të diskutuara me partnerët tanë”.

Hapja e Urës që ndanë qytetin e Mitrovicës, sipas Ministrit të Brendshëm do të bëhet shumë shpejtë e kjo nuk do nxisë tension.

“Brenga e tyre ka qenë momenti i hapjes së urës duke shpërfaqë një brengë mbi mundësinë e eskalimit. Vlerësimi jonë është që nuk ka rrezik për eskalim të situatës për hapjen e urës”, përfundoi Sveçla.

Për kthimin e policëve serbë në institucionin e Policisë së Kosovës, ministri thotë se nuk bëhet fjalë, por shton se po vazhdon procesi u rekrutimit të tyre.