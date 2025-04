“Super Viva” e qet në aksion çmimi llojin e mishit që në Shqipëri doli se kishte bakterie salmonellë

Një sasi të konsiderueshme fileto pule javë më parë e importuar nga Brazili është bllokuar në Shqipëri pasi u konfirmua prania e salmonelës në mish.

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit njofton se në një mostër nga filetoja e ngrirë u gjet Salmonella Typhimurium.

AKU në Shqipëri tha se ka ndërhyrë me strukturat përgjegjëse për gjurmimin, verifikimin dhe bllokimin e produktit në fjalë.

Ndërkaq, në Kosovë ky lloj i fleto pule është ende prezent në maketet dhe dyqane e gjërave ushqimore.

Sot kompania “SuperVivaks” e ka reklamuar për konsumatorët llojin e Fileto Pule e firmës “Capacol” e importuar nga Brazili.

Zbritja e këtij lloji të mishit që dyshohet se përmbanë Slamonelë është me 3 euro zbritje në treg, nga 10.19 euro në 7.99 euro.

Lajmi.net ka kontaktuar me përgjegjës nga kompania “SuperViva” për të kuptuar më shumë se pse ende ky mishi qarkullon në tregun kosovarë – nga atje thanë se nuk ka asnjë vendim nga institucionet e Kosovës që ky produkt të ndalohet dhe me marrje e një vendimi të tillë do të veprojnë sipas rregullores së institucioneve.

“Aktualisht nuk ka asnjë informacione nga institucionet përkatëse të Kosovës lidhur me ndalimin e mishit të bardhë “Copacol”. Derisa AUV të del me ndonjë paralajmërimin apo vendim zyrtar ne duhet të veprojmë në përputhje me rregulloren, lajmin e kem pa, po presim përgjigje nga institucionet”, thuhet në përgjigjen e SuperVivës për Lajmi.net.

Ndryshe, Lamir Thaçi nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë tha se AUV-i përmes trupave inspektuese ka ndërmarr të gjitha veprimet ekzekutive shtesë, për të hequr dyshimet për mishin me origjinë nga Brazili, ku tha se pas mostrave të bëra nuk ka dalë diçka e dyshimtë që lidhet me incidentin e mishit në Shqipëri.

“Deri me tani nuk ka ndonjë fakt qe lidh rastin e incidentit të mishit në Shqipëri me Kosovën. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë përmes trupave inspektuese ka ndërmarr të gjitha veprimet ekzekutive shtesë, për të hequr dyshimet për mishin me origjinë nga Brazili. Pas lëshimit të urdhëresës për kontrolle shtesë, në import kanë ardhur 7 ngarkesa. Nga secila është marrë nga një mostër, ku sipas procedurës ngarkesat mbesin të bllokuara deri në nxjerrje të rezultateve. Po ashtu në kontrollin e brendshëm janë realizuar dy kontrolle në pika shitëse, nga të cilat janë marrë dy mostra nga lote të ndryshme prodhimi. Sasitë e lotëve të mostruara janë tërhequr dhe bllokuar deri në rezultate. Është inspektuar edhe depoja e operatorit e ekonomik importues, tek e cila përveç masës se ndalesës se përkohshme të nxjerrjes në treg të produktit në stok, është marrë një mostër për testim”, tha ai për lajmi.net.

Tutje, Thaçi tha se të gjitha mostrat janë mbledhur nga pikat kufitare dhe kontrolli i brendshëm. Ato janë në laborator dhe ka nisur procesi i testimit.

“Të gjitha mostrat janë mbledhur nga pikat kufitare dhe kontrolli i brendshëm. Ato janë në laborator dhe ka nisur procesi i testimit. Përkohen e nxjerrjes se rezultateve, nuk mund të japim afat ose datë tani. Gjithçka varet nga dinamika e procesit të testimit nga laboratori. Në momentin e parë të nxjerrjes se rezultateve, do ta informojmë publikun me të gjeturat”, u shpreh ai.



Çfarë Është Salmonella?

Kur sëmureni me diarre dhe dhimbje stomaku (gastroenterit) për shkak të baktereve Salmonella, kjo gjendje zakonisht quhet “Salmonella”. Salmonela është forma më e zakonshme e helmimit nga ushqimi bakterial në Shtetet e Bashkuara.

Sëmundja quhet edhe salmoneloza për ta dalluar nga sëmundjet e tjera të shkaktuara nga lloje të ndryshme të baktereve Salmonella, si tifoja.